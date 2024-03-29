Песков: Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине

Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры должны проходить в соответствии с «формулой мира» Киева.

Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет RT.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры должны проходить в соответствии с «формулой мира» Киева.

«Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то ещё выработаны», — заявил Песков.