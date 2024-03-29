На трех рязанцев возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию мигрантов

Всего за сутки в Рязанской области нашли 39 различных административных правонарушений миграционного законодательства.

На трех рязанцев возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полицейских, 44-летний рязанец поставил на учет 24-летнего гражданина одной из стран Средней Азии в своей квартире на улице Кудрявцева. Фактически иностранный гражданин проживал в другом месте.

Отмечается, что ранее этот рязанец был осужден за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Также полицейские выяснили, что на улице Бирюзова 38-летний рязанец организовал фиктивную постановку на учет 17-летнего иностранного гражданина.

В деревне Выселки Рыбновского района 37-летний местный житель поставил на учет 31-летнего иностранного гражданина.

На всех нарушителей возбудили уголовные дела.

Отмечается, что всего за сутки в Рязанской области нашли 39 различных административных правонарушений миграционного законодательства.