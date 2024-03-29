На Ставрополье сотрудники ФСБ задержали трех иностранцев, готовивших теракт
По информации спецслужб, террористы планировали устроить взрыв в месте массового пребывания людей.
В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, готовивших теракт. Об этом сообщило РЕН ТВ.
По информации спецслужб, террористы планировали устроить взрыв в месте массового пребывания людей.
У задержанных по месту проживания нашли и изъяли части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.
Возбуждено уголовное дело.