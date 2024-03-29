На ГРПЗ прошла церемония «Посвящение в рабочие»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошла церемония «Посвящение в рабочие». В торжестве приняли участие 17 новых работников из 10 подразделений, у которых первая запись в трудовой книжке — Приборный завод.

На мероприятии традиционно присутствовали руководство предприятия и подразделений, наставники, представители профсоюзной организации и Молодежного центра, а также почетный гость — директор Рязанского политехнического колледжа Анатолий Смыслов.

«Сегодня начинается торжественный отсчет вашей трудовой биографии на нашем предприятии, главной силой которого всегда были и остаются люди. Вы пришли в большую дружную заводскую семью, где вам предстоит многому научиться. Не стесняйтесь спрашивать совета у своих старших товарищей, не бойтесь осваивать самые непростые грани своей профессии. Любите свое дело, никогда не сдавайтесь обстоятельствам, всегда добивайтесь поставленных целей. Придет день — вы станете настоящими профессионалами, заслужите авторитет и уважение на заводе. Мы в вас верим. В добрый путь!», — обратился к молодым кадрам генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Анатолий Смыслов поздравил специалистов с началом трудовой деятельности и подчеркнул, что вдвойне приятно, что среди них есть выпускники их учебного заведения. Он отметил высокий уровень наставничества на ГРПЗ, пожелал молодым рабочим самореализоваться в стенах предприятия и сделать достойную карьеру.

Завершилось мероприятие торжественной клятвой беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться и активно участвовать в общественной жизни завода.