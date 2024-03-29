Малков принял участие в конференции для предпринимателей

В пятницу, 29 марта, в библиотеке имени Горького прошла Всероссийская конференция для предпринимателей «За бизнес: рейтинг регионов. Рязанская область». В ней принял участие Павел Малков.

В пятницу, 29 марта, в библиотеке имени Горького прошла Всероссийская конференция для предпринимателей «За бизнес: рейтинг регионов. Рязанская область». В ней принял участие Павел Малков.

На конференции обсудили приоритетные задачи поддержки и защиты бизнеса в Рязанской области. Обращаясь к присутствующим губернатор напомнил поручение президента. Тот подчеркивал, что необходимо защищать предпринимателей. Например, нужно сокращать проверки бизнеса. В Рязанской области по словам Малкова предпринимателям оказывают поддержку, понимая, что они и их бизнес — важная часть экономики.

«Мы нацелены на развитие региона, а для того чтобы он развивался нужна экономика. Экономика — это бизнес. Создана серьезная система поддержки бизнеса, налажен диалог бизнеса и власти. Сформирована необходимая инфраструктура, целый комплекс услуг, сервисов для начинающих и действующих инвесторов и предпринимателей. За прошлый год в регионе не было жалоб от предпринимателей на какое-то силовое давление. Постоянно собираем обратную связь и дорабатываем механизмы взаимодействия», — рассказал Малков.

Также губернатор подчеркнул, что одним из важных механизмов взаимодействия с бизнесом в регионе является платформа « ЗаБизнес.РФ ». Так как обращения предпринимателей попадут сразу в федеральное контрольно-надзорное ведомство и ряд решений примется именно там. С платформой правительство подписало соглашение.

«Это еще один уровень по работе с обращениями предпринимателей для улучшения бизнеса и экономики Рязанской области. АНО „ ЗаБизнес.РФ “ поможет в снижении административной нагрузки на бизнес, разработке соответствующих нормативных правовых актов. Будем содействовать максимально эффективной работе сервиса у нас. Важно, чтобы диалог бизнеса и власти укреплялся», — отметил Малков.

Генеральный директор АНО « ЗаБизнес.РФ » Элина Сидоренко добавила, что редко встречает, когда власть готова сотрудничать с бизнесом так тесно. Она сомневалась в действительности показателей на бумаге, которые ей предоставляли по Рязанской области. Однако убедилась в обратном.

«Для меня Рязанская область пример того, как эффективно может быть налажено взаимодействие правоохранительных органов, власти и бизнеса на месте, где прямой и открытый диалог — это ключевой показатель успеха. Когда я ехала и видела, что у нас низкие цифры обращающихся предпринимателей по фактам силового давления, полагала, что вопрос стоял в слабой информированности. Но сегодня убедилась, что работа налажена. Уверена, что Рязанская область станет регионом с нулевым показателем обращения предпринимателей по факту силового давления на них», — заключила Сидоренко.