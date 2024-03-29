Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В кафе-клубе «Старый парк» с инструментальной программой «Странное Танго» выступит гитарист Сергей Маврин. В арт-клубе «Площадка» выступит фолк-группа «Тролль гнет Ель» с презентацией десятого альбома «Хмель его хранил», посвященного памяти Михаила Горшенева.

На сцене МКЦ концертный эстрадный ансамбль академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова представит водевиль-ревю в 2-х отделениях «Свадьба в Малиновке». Для юных рязанцев в МКЦ артисты Московского театра имени Евгения Вахтангова покажут спектакль «Карлсон, который живет на крыше».

Во дворце спорта «Олимпийский» пройдет закрытие регионального этапа XIII всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Гостей ждет выступление Александры Трусовой и автограф-сессия с почетным гостем Владиславом Третьяком.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».