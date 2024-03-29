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Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел на свободу

Из колонии вышел криминальный авторитет Захарий Калашов, также известный как Шакро Молодой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Тенгиза Папаскуа.

По его словам, вор в законе освободился из колонии не сегодня.

В 2018 году Шакро Молодого приговорили к девяти годам десяти месяцам лишения свободы за вымогательство. Авторитет отсидел больше половины срока и начал жаловаться на проблемы со здоровьем. В итоге его освободили по УДО. 20 марта Шакро исполнился 71 год.