Глава администрации Спасского района подал в отставку
Со 2 апреля и.о. главы администрации Спасского района будет заместитель по экономике Людмила Баранова.
Глава администрации Спасского района Игорь Тишин написал заявление об уходе по собственному желанию с 1 апреля. Об этом сообщает ИД «
Тишин отметил, что его решение было согласованно с губернатором Рязанской области. Тишин работал главой администрации с 2020 года.
Депутаты Спасской районной Думы приняли отставку Игоря Тишина. Со 2 апреля исполнять обязанности главы администрации Спасского района будет заместитель по экономике Людмила Баранова.