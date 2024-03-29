Глава администрации Спасского района подал в отставку

Со 2 апреля и.о. главы администрации Спасского района будет заместитель по экономике Людмила Баранова.

Глава администрации Спасского района Игорь Тишин написал заявление об уходе по собственному желанию с 1 апреля. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

Тишин отметил, что его решение было согласованно с губернатором Рязанской области. Тишин работал главой администрации с 2020 года.

Депутаты Спасской районной Думы приняли отставку Игоря Тишина. Со 2 апреля исполнять обязанности главы администрации Спасского района будет заместитель по экономике Людмила Баранова.