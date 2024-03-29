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Диана Арбенина дебютировала в кино

1 апреля состоится премьера нового сезона сериала KION от МТС «Обоюдное согласие» (18+). Валерия Гай Германика вернулась в режиссерское кресло с детективной историей о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи.

Российские зрители, в том числе рязанцы, смогут посмотреть сериал в онлайн-кинотеатре.

Главные роли в продолжении сериала исполнили Глафира Тарханова («Измены») и певица Диана Арбенина. Сюжет вращается вокруг убийства Григория Венишева, успешного бизнесмена и многодетного отца, роль которого исполнил Максим Ползиков. Основным подозреваемым становится его жена Марина, сыгранная Тархановой. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз.

Раскрывать преступление будут следователь Анна и правозащитница Ида, роли которых исполнили Арбенина и Елена Ханга соответственно.

Для Арбениной эта роль стала первым актерским опытом. На премьерном показе в Москве солистка «Ночных снайперов» сказала о съемках: «Ребята-киношники, на себе испытала, что нам, музыкантам, живется значительно легче! Дорогие зрители! Никакая я не актриса, и вы это увидите». Зрители приняли показ очень тепло. По их мнению, героиня Арбениной получилась характерной и запоминающейся.

Среди сценаристов проекта — психолог и психотерапевт Татьяна Салахиева-Талал.

Созданием сериала занимались продюсерская компания MEDIASLOVO и KION МТС. Первый сезон «Обоюдного согласия» со Светланой Ивановой, Анной Снаткиной, Шамилем Хаматовым, Аллой Михеевой и Глебом Бочковым в главных ролях вышел также на KION МТС в марте 2022 года. В нем Валерия Гай Германика подняла тему борьбы за справедливое возмездие над теми, кто совершил сексуализированное насилие, но избежал судебного преследования.