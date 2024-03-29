Агентство развития и бизнеса и АНО «Платформа» подписали соглашение о сотрудничестве

В пятницу, 29 марта, и.о. директора Агентства развития бизнеса Рязанской области Роман Кравчук и генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали в рамках Всероссийской конференции «ЗAБИЗНЕС: рейтинг регионов. Рязанская область», которую открыл губернатор Павел Малков.

Документ предполагает разработку единого подхода по устранению административных барьеров в развитии бизнеса. Среди направлений сотрудничества: повышение юридической грамотности предпринимателей, образовательные и консультационные мероприятия, взаимодействие по защите прав предпринимателей и недопущения ими нарушений.

«Агентство развития бизнеса работает в Рязанской области уже несколько лет. Основной целью является оказание различных форм государственной помощи для предпринимателей региона. Сегодняшнее подписание соглашения с Платформой для работы с обращениями предпринимателей для нас станет еще одним инструментом оказания поддержки бизнесу и устранения барьеров, которые могут появиться у предпринимателей. Со своей стороны, будем делать все возможное, чтобы это взаимодействие было эффективным, в первую очередь, для представителей бизнеса», — отметил Кравчук.