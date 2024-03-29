А что в кино? «Вождь орков», «Ненормальный» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фэнтезийный боевик из Великобритании «Вождь орков» о попытке людей заключить союз с агрессивными орками.
Российский драматический фильм «Ненормальный» о жизни мальчика с редкой болезнью, которого хотя бы ненадолго исцеляет музыка.
Драмеди из России «Сказки Гофмана», в котором героиня Екатерины Вилковой превращается из скромной библиотекарши в звезду рекламы.
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