30-летняя рязанка пострадала в ДТП с маршруткой

Авария произошла на улице Спортивной в пятницу, 29 марта.

В Рязани в ДТП с маршруткой пострадала женщина. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в пятницу, 29 марта, примерно в 14:00, около дома № 12 В по улице Спортивной.

По предварительной версии, 51-летний рязанец на маршрутном автобусе «ГАЗ» столкнулся с Kia Cerato. В результате пострадала 30-летняя женщина-водитель легковушки. Она получила травмы, ее доставили в больницу.

По факту ДТП полиция начала проверку.