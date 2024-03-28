МЧС: в выходные вода затопит дорогу к селу Заокское
В выходные вода может затопить участок дороги от села Шумашь к населенным пунктам Заоскское и Коростово.
В выходные вода затопит дорогу к селу Заокское. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Андреев.
Он рассказал, что в выходные вода может затопить участок дороги от села Шумашь к населенным пунктам Заоскское и Коростово.
Отмечается, что за прошедшие сутки вода затопило 6 низководных мостов.