В Воронеже произошла драка между мужчиной и четырьмя молодыми людьми

В Воронеже произошла драка между мужчиной и четырьмя молодыми людьми. Об этом сообщили в группе «Плохие новости».

Инцидент произошел на проспекте Революции.

По информации источника, мужчина помешал подросткам совершить кражу в магазине — те вызвали его на «разборки». В итоге воронежец дрался против четверых людей. Он пострадал. Также у него украли выпавший телефон.

Мужчина заявил в полицию о телесных повреждениях и краже устройства.