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В Скопине сгорело здание бывшей войсковой части
Возгорание случилось в ночь на субботу, 23 марта. Пожар случился на территории расформированной войсковой части 51911 на улице Красноармейской.

В Скопине сгорело здание бывшей войсковой части. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

Возгорание случилось в ночь на субботу, 23 марта. Пожар случился на территории расформированной войсковой части 51911 на улице Красноармейской.

«Войсковая часть заброшена более 15 лет, часть техники отсюда давно вывезли, оставшееся пошло на металл. В одном из пустующих двухэтажных зданий и возник пожар», — указано в публикации.

Как рассказали журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место выехали четыре расчета и две добровольные дружины. Пожар локализовали к 0:55, а ликвидировали — к 1:20. Общая площадь возгорания — 300 квадратных метров. Пострадавших нет.