В Шацком районе полицейские задержали мужчину с наркотиком

Он вез в райцентр 55 граммов производного N-метилэфедрона.

В Шацком районе полицейские задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщило региональное УМВД.

Полицейские выяснили, что 31-летний житель района причастен к незаконному обороту запрещенных веществ и периодически привозит наркотики в Шацк. Для проверки информации полицейские недалеко от города остановили машину такси, ехавшую со стороны Рязани. В ней качестве пассажира находился мужчина.

При досмотре оперативники у него нашли сверток с 55 граммами производного N-метилэфедрона, электронные весы и приспособления для употребления наркотиков.

Полицейские выясняют, где и с какой целью мужчина купил такое количество запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.