В Сасовском районе мужчина угрожал забить брата поленом

Возбуждено уголовное дело.

В Сасовском районе задержали мужчину, угрожавшего убийством брату. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в селе Горбуновка.

В полицию обратился 31-летний сельчанин. Он рассказал, что его пьяный 35-летний брат угрожает забить до смерти.

Участковые приехали на адрес. Они выяснили, что мужчина пьян и проявляет агрессию к младшему брату. Ссору нейтрализовали, злоумышленника препроводили в отдел полиции.

По предварительной информации, братья вместе выпивали. В какой-то момент младший брат сказал старшему, что тот уже слишком пьян и предложил закончить застолье. В ответ 35-летний мужчина взял лежавший у печи кусок дерева и пригрозил убить брата «трезвым поленом». Испугавшись за свою жизнь, сельчанин попытался скрыться из дома и рассказал об угрозах в полицию.

Возбуждено уголовное дело.