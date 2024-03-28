В Сасове задержали «трафаретчика»

Мужчина оставлял надписи с названиями магазинов по продаже наркотиков.

В Сасове задержали «трафаретчика». Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в среду, 27 марта.

Полицейские во время патрулирования микрорайона «Северный» заметили подозрительного молодого человека. Он выводил при помощи баллончика с черной краской надпись на стену дома.

Подозрительного мужчину задержали. Выяснилось, что оставленные на стенах домов надписи — это названия и адреса нелегального магазина по продаже наркотиков.

Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что 26-летний житель райцентра привлекался к уголовной ответственности за грабеж, мошенничество и кражу.

На сасовца составили административный протокол по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров».