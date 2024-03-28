В рязанском автобусе подрались пассажиры

Происшествие случилось в районе остановки «Касимовское шоссе».

В рязанском автобусе № 17 подрались пассажиры. Об этом РЗН. Инфо рассказал читатель.

Происшествие случилось около девяти утра в районе остановки «Касимовское шоссе», в четверг, 28 марта.

«На местах для инвалидов сидел пожилой мужчина, ему наступил на ногу один из пассажиров. Сидевший начал кричать, после махать руками и бить кулаками наступившего по лицу и верхней части тела», — рассказала рязанка.

Она добавила, что драку разнял другой пассажир: он вывел конфликтного пожилого мужчину из автобуса через несколько остановок. Водитель автобуса никак не реагировал на происходящее в салоне.

По информации рязанки, сотрудников правоохранительных органов пострадавший мужчина не вызвал.