В рязанском автобусе подрались пассажиры
Происшествие случилось в районе остановки «Касимовское шоссе».
В рязанском автобусе № 17 подрались пассажиры. Об этом РЗН. Инфо рассказал читатель.
Происшествие случилось около девяти утра в районе остановки «Касимовское шоссе», в четверг, 28 марта.
«На местах для инвалидов сидел пожилой мужчина, ему наступил на ногу один из пассажиров. Сидевший начал кричать, после махать руками и бить кулаками наступившего по лицу и верхней части тела», — рассказала рязанка.
Она добавила, что драку разнял другой пассажир: он вывел конфликтного пожилого мужчину из автобуса через несколько остановок. Водитель автобуса никак не реагировал на происходящее в салоне.
По информации рязанки, сотрудников правоохранительных органов пострадавший мужчина не вызвал.