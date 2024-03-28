В Рязанской области в ДТП с опрокинувшимся автомобилем пострадала девушка

Авария произошла в Александро-Невском районе в среду, 27 марта.

В Александро-Невском районе в ДТП пострадала 20-летняя девушка. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 27 марта, примерно в 0:40, на третьем километре трассы «Рязань — Ряжск -Александро-Невский — Данков — Ефремов».

По предварительной информации, 20-летняя жительница Тамбовской области на Chevrolet Klan не справилась с управлением. Из-за этого автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате девушка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. По факту аварии полиция начала проверку.