В Рязанской области в 2023 году 31 человек заболел мышиной лихорадкой

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Котова в прямом эфире ЦУРа в четверг, 28 марта, заявила, что в Рязанской области в 2023 году 31 человек заболел мышиной лихорадкой.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Котова в прямом эфире ЦУРа в четверг, 28 марта, заявила, что в Рязанской области в 2023 году 31 человек заболел мышиной лихорадкой.

«Ежегодно эта болезнь регистрируется, ежегодно мы заражаемся. Здесь в группе риска — мужчины. 60 процентов [заболевших] составляют», — сказала Котова, добавив, что чаще болеют мужчины предпенсионного и пенсионного возраста и те, кто занимаются охотой, рыбалкой.

Однако, по ее словам, заразиться может любой человек. Как сказала Котова, скоро все поедут на дачи, в которые не приезжали всю зиму, а в домах возможно были грызуны.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора отметила, что, дачи нужно убирать специальными средствами, надевать маску и аккуратно убирать сухую траву.

«Не следует, может быть, при уборке как домов, так и в целом территории курить, поскольку грязные руки и сигареты. Если есть такая вредная привычка, возбудитель может быть успешно проглочен», — добавила Котова.