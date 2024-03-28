Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
13°
ЦБ USD 92.26 -0.33 29/03
ЦБ EUR 99.71 -0.56 29/03
Нал. USD 93.66 / 99.9 28/03 17:05
Нал. EUR 102.04 / 103.48 28/03 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
5 часов назад
611
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
4 421
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
4 972
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
10 120
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области в 2023 году 31 человек заболел мышиной лихорадкой
Замруководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Котова в прямом эфире ЦУРа в четверг, 28 марта, заявила, что в Рязанской области в 2023 году 31 человек заболел мышиной лихорадкой.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Котова в прямом эфире ЦУРа в четверг, 28 марта, заявила, что в Рязанской области в 2023 году 31 человек заболел мышиной лихорадкой.

«Ежегодно эта болезнь регистрируется, ежегодно мы заражаемся. Здесь в группе риска — мужчины. 60 процентов [заболевших] составляют», — сказала Котова, добавив, что чаще болеют мужчины предпенсионного и пенсионного возраста и те, кто занимаются охотой, рыбалкой.

Однако, по ее словам, заразиться может любой человек. Как сказала Котова, скоро все поедут на дачи, в которые не приезжали всю зиму, а в домах возможно были грызуны.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора отметила, что, дачи нужно убирать специальными средствами, надевать маску и аккуратно убирать сухую траву.

«Не следует, может быть, при уборке как домов, так и в целом территории курить, поскольку грязные руки и сигареты. Если есть такая вредная привычка, возбудитель может быть успешно проглочен», — добавила Котова.