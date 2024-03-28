В Рязанской области в 2023 году 106 человек заразились клещевым боррелиозом

Мониторинг насекомых проводится на регулярной основе.

В Рязанской области в 2023 году 106 человек заразились клещевым боррелиозом. Об этом замруководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Котова заявила в четверг, 28 марта, в прямом эфире ЦУРа.

По ее словам, заразиться боррелиозом можно при укусе клеща. Однако Котова отметила, что не стоит впадать в панику после укуса, потому что не каждый клещ инфицирован. Мониторинг насекомых проводится на регулярной основе.

Как рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора, за сезон 2023 года порядка 20% клещей были инфицированы боррелиями, вызывающими заболевание.

«Укушенных в каждом сезоне регистрируется от двух с половиной до трех тысяч только обратившихся. Можем предположить, что еще не все люди дошли до медиков», — сказала Котова, добавив, что порядка 30 процентов среди пострадавших от укусов — дети.

Она напомнила, что нужно закрывать открытые участки кожи, надевать головной убор, пользоваться специальными средствами, чтобы предотвратить укус клещей.