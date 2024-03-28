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В Рязанской области прошло заседание Общественного совета при минздраве
В нем участвовала начальник управления государственной службы, кадров и противодействия коррупции министерства здравоохранения региона Евгения Нестерова.

Заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Рязанской области состоялось в среду, 27 марта, под председательством Натальи Шамбазовой. Заседание прошло с участием начальника управления государственной службы, кадров и противодействия коррупции министерства здравоохранения региона Евгении Нестеровой.

Представителем минздрава освещен вопрос реализации Постановления регионального Правительства от 9 марта 2022 г. № 67 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки медработникам…», в совершенствовании положений которого непосредственное участие принимала областная организация Профсоюза работников здравоохранения. Речь идет о нормативном документе, созданном с целью привлечения и стабилизации кадрового обеспечения амбулаторно-поликлинической службы и службы скорой медицинской помощи.

Постановление предусматривает меры социальной поддержки медицинским работникам в виде единовременной денежной выплаты 100 тысяч рублей врачам и 50 тысяч рублей среднему медперсоналу за каждый полностью отработанный год. За период реализации программы единовременная денежная выплата осуществлена 117 медработникам (53 врачам и 64 специалистам со средним медицинским образованием), заключено 210 договоров, по которым выплаты медработники получат со следующего года. В этом году выплата осуществлена уже 42 медработникам (17 врачам и 25 специалистам со средним медицинским образованием). «Полагаем, что данная мера положительно повлияла на привлечение кадров в здравоохранение региона. Слышим редкие отзывы о недостаточности этой меры, и считаем, что для молодых работников отрасли это хорошее подспорье. Мы планируем программу продлевать, совершенствовать ее положения», — сказала Евгения Нестерова.

В рамках социального партнерства взаимодействие Профсоюза и минздрава направлено на достижение общих целей по обеспечению прав и интересов работников в сфере здравоохранения.

С учетом представленных данных члены Общественного совета обсудили возможные пути решения проблемы кадрового дефицита в здравоохранении Рязанской области. Были высказаны предложения о внедрении дополнительных программ стимулирования медработников в регионе.