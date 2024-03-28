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В Рязанской области пройдут рейды по тонировке
В рамках рейда полицейские выявят машины, стекла которых не соответствуют требованиям.

В Рязанской области Госавтоинспекция проведет рейды по тонировке. Об этом сообщило региональное УМВД.

Комплексные мероприятия пройдут в регионе в четверг, 28 марта.

В рамках рейда полицейские выявят машины, стекла которых не соответствуют требованиям. За нарушение водителям придется заплатить 500 рублей штрафа. За невыполнение законных требований полицейских грозит наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.