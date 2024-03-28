В Рязанской области пресекли деятельность подпольных оружейников

Силовики за январь-февраль пересекли деятельность подпольных оружейников из 48 российских регионов. Среди них были представители Рязанской области, передает
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — указано в сообщении.
По информации ФСБ, по адресам проживания нелегальных оружейников провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Из нелегального оборота всего изъяли 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов, 115 гранат, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ, 127 основных частей оружия и свыше 80 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.