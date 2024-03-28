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В Рязанской области пресекли деятельность подпольных оружейников

Силовики за январь-февраль пересекли деятельность подпольных оружейников из 48 российских регионов. Среди них были представители Рязанской области, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — указано в сообщении.

По информации ФСБ, по адресам проживания нелегальных оружейников провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Из нелегального оборота всего изъяли 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов, 115 гранат, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ, 127 основных частей оружия и свыше 80 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.