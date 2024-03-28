В Рязанской области осудят мужчину, ударившего ножом сына сожительницы
Инцидент произошел в Касимове 12 января.
Касимовца осудят за покушение на убийство. Об этом сообщило региональное СУ СК России.
Инцидент произошел 12 января 2024 года в Касимове.
По информации следствия, пьяный обвиняемый 1966 года рождения ударил сына сожительницы ножом в шею, туловище и руки. Противоправные действия остановили свидетели конфликта. Потерпевшего госпитализировали.
Обвиняемого задержали и заключили под стражу.
Обвинительное заключение утверждено, а дело направлено в суд для рассмотрения.