В Рязанской области осудят мужчину, ударившего ножом сына сожительницы

Инцидент произошел в Касимове 12 января.

Касимовца осудят за покушение на убийство. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Инцидент произошел 12 января 2024 года в Касимове.

По информации следствия, пьяный обвиняемый 1966 года рождения ударил сына сожительницы ножом в шею, туловище и руки. Противоправные действия остановили свидетели конфликта. Потерпевшего госпитализировали.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу.

Обвинительное заключение утверждено, а дело направлено в суд для рассмотрения.