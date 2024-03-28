В Рязанской области 29 марта ожидается небольшой дождь и до +11 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в пятницу, 29 марта, ожидается небольшой дождь и до +11 градусов. Прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, 4-9 м/c. Днем — южный 6-11 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -2, +3 градуса, днем +6, +11 градусов.