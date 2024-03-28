В Рязани при пожаре на улице Островского пострадали два автомобиля
На кадрах видно, что возгорание случилось снаружи здания около служебного входа в магазин.
В Рязани при пожаре на улице Островского пострадали два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life».
На кадрах видно, что возгорание случилось снаружи здания около служебного входа в магазин.
«Островского 16. Проснулись мы когда уже все потушили. Зацепило еще две машины. Причины мы не знаем, но воняло знатно», — написал автор поста.