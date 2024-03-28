В Рязани осудят двух местных жителей за дачу взятки сотруднику полиции
Преступление не было доведено до конца по причине отказа полицейского.
В Рязани осудят двух местных жителей за дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что мужчины за незаконное бездействие-не составление протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан, допустивших нарушения законодательства России, передали сотруднику полиции 30 тысяч рублей.
Преступление не было доведено до конца по причине отказа полицейского.
Уголовное дело направили в суд.