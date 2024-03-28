В России изменятся требования для получения водительского удостоверения

Теперь кандидату для получения прав понадобится СНИЛС.

В России изменятся требования для получения водительского удостоверения. Об этом сообщило РИА Новости .

«Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета — за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета», — указано в постановлении правительства.

При отсутствии СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать сведения самостоятельно.

Помимо этого кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык ряда документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и письменного согласия одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.

Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.

Изменения вступят в силу 1 апреля.