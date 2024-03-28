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В РГАТУ обсудили вопросы транспорта и механизации в сельском хозяйстве

В РГАТУ прошла Национальная научно-практическая конференция памяти профессора Валерия Бычкова «Актуальные вопросы транспорта и механизации в сельском хозяйстве».

Она состоялась в марте 2024 года на автодорожном факультете. В ней участвовали студенты, аспиранты, молодые ученые и сотрудники образовательных и научных организаций России.

Пленарные заседание открыл ректор вуза Александр Шемякин. Он отметил, что конференция способствует научному взаимообогащению, а опыт проведения подобных мероприятий дает отличную возможность сформировать новые идеи и способы взаимодействия на перспективу.

Ученые из Москвы, Чувашии, Мордовии, а также Рязанского, Донского и других регионов России обсудили актуальные вопросы повышения эффективности и качества перевозок плодоовощной продукции, траектории цифровой трансформации агропромышленного комплекса, перспективные машинные технологии производства овощных культур и развитие транспортной инфраструктуры АПК.

Работа конференции продолжилась в четырех секциях, где ученые посвятили выступления энергосберегающим технологиям возделывания и уборки экологически чистого картофеля, оптимизации работы машинно-тракторных агрегатов с применением БПЛА и перспективам развития жилищного строительства на сельских территориях. В фокусе внимания конференции были и современные подходы к обеспечению безопасности дорожного движения, городская грузовая логистика.

С каждым годом статус конференции повышается, а число ее участников растет.