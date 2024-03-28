В Подмосковье студент сбил на переходе трех школьников
В Подмосковье студент сбил на переходе трех школьников. Об этом сообщил телеканал
Авария произошла в районе деревни Синьково вечером в среду, 27 марта.
По информации собеседника, водитель 2005 года рождения на «ВАЗ» сбил трех школьников. Подростки пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора.
«Мальчики 2010 и 2011 годов рождения получили множественные переломы и травмы. Один из пострадавших находится в коме», — заявил собеседник издания.
Обстоятельства аварии выясняются. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Водителя задержали. На него завели уголовное дело.