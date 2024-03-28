В Подмосковье студент сбил на переходе трех школьников

В Подмосковье студент сбил на переходе трех школьников. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Авария произошла в районе деревни Синьково вечером в среду, 27 марта.

По информации собеседника, водитель 2005 года рождения на «ВАЗ» сбил трех школьников. Подростки пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора.

«Мальчики 2010 и 2011 годов рождения получили множественные переломы и травмы. Один из пострадавших находится в коме», — заявил собеседник издания.

Обстоятельства аварии выясняются. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Водителя задержали. На него завели уголовное дело.