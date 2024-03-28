В Москве актер Алексей Яничев случайно задушил друга

В Москве актер Алексей Яничев задушил друга. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Мужчины находились вдвоем в квартире в Хамовниках.

По словам собеседника, в какой-то момент актер схватил друга руками за шею, повалил на пол и начал душить. В результате приятель Яничева умер.

Актер вызвал на место полицию. При проверке полицейские установили, что Яничев не имел умысла на убийство. С него взяли подписку о невыезде. На него завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.