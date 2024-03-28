В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что российские военные нанесли удары по ВСУ в районах Красногоровки, Клещеевки, Часова Яра.

ВСУ за сутки потеряли 515 боевиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

ВС РФ отразили семь атак противника на авдеевском направлении, а также улучшили положение по переднему краю на южнодонецком, поразили 27 единиц тезхники.

ПВО уничтожила 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire и 131 украинский беспилотник.

Отмечается, что российские военные нанесли удары по ВСУ в районах Красногоровки, Клещеевки, Часова Яра.