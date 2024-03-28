В Минкультуры прокомментировали идею о включении цирков в «Пушкинскую карту»

Министерство пока не готово включить цирки в «Пушкинскую карту».

В Минкультуры прокомментировали идею о включении цирков в «Пушкинскую карту». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.

По ее словам, министерство пока не готово включить цирки в «Пушкинскую карту».

Причина такого решения в том, что программа цирков носит развлекательный, а не просветительский характер.

Однако Любимова отметила, что Минкультуры прорабатывает вопрос иной экономической поддержи цирков, так как их включение в «Пушкинскую карту» пока невозможно.