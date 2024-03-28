Умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман

Заслуженному работнику культуры РФ был 61 год.

Умер актер Юрий Ваксман. Информацию опубликовал Ярославский государственный театр юного зрителя.

Сообщение о смерти актера появилось в ночь на четверг, 28 марта.

Ваксман родился в 1961 году в Тирасполе. Он окончил Воронежский театральный институт. С 1984 по 1992 годы он служил в Ярославском ТЮЗе. На его счету свыше ста ролей в театре и кино. Самая известная роль Ваксмана — в сериале «Молодежка».

Помимо этого, актер создал компанию «Ярсинема». Также Ваксман в 2023 году удостоился звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Фото — Ярославский театр юного зрителя