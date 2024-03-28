Ученые РГАТУ встретились с участниками Клуба садоводов

Семинар-совещание «Инновации в садоводстве и огородничестве» состоялся 21 марта.

В четверг, 21 марта, на базе РГАТУ имени Костычева прошел семинар-совещание «Инновации в садоводстве и огородничестве».

С участниками Клуба садоводов Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького встретились ученые кафедры агрономии, агрохимии и защиты растений вуза.

Участников мероприятия поприветствовал ректор РГАТУ Александр Шемякин. Он отметил активную просветительскую деятельность Клуба, объединившего людей увлеченных, пытливых и неравнодушных, подчеркнул важность таких встреч и пожелал садоводам-любителям успехов в их непростом деле.

Советник при ректорате Дмитрий Виноградов перед началом работы семинара провел для гостей экскурсию по кафедре агрономии, агрохимии и защиты растений и музею истории РГАТУ. Рассказывая об университете, технологическом факультете и кафедре, профессор отметил важную роль этих структур в формировании культурного опыта студентов и в совершенствовании образовательного процесса, подчеркнув при этом особый вклад кафедры агрономии, агрохимии и защиты растений при подготовке будущего специалиста АПК.

Чтобы получить здоровое растение, которое хорошо плодоносит, нужно правильно подготовить семена к посеву, подобрать почвогрунт и оптимальную форму удобрений. Об этом слушателям рассказал доцент кафедры Александр Ступин.

С новым направлением в АПК — аграрно-пищевой технологией, представляющей результат сближения, соединения аграрных, перерабатывающих и пищевых технологий во времени и в пространстве, познакомила представителей Клуба доктор сельскохозяйственных наук Нина Морозова.

Про непарного шелкопряда и мерах борьбы с ним рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Соколов. В ходе выступления лектор ответил на интересующие садоводов-любителей вопросы.

Ориентированный на информационные потребности слушателей семинар открыл возможности для дальнейшего плодотворного сотрудничества любителей-садоводов и ученых университета в плане возрождения в регионе отечественного садоводства как отрасли АПК.