Telegram начал применять меры для предотвращения сообщений с призывами к терактам

С 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.

Telegram 4 дня назад начал применять меры для предотвращения сообщений с призывами к терактам. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — написал Дуров.

Он также отметил, что с 1 апреля все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.