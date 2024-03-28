СК нашел доказательства связи теракта в «Крокусе» с украинскими националистами

В ведомстве сообщили, что в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям нападения значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.

СК нашел доказательства связи теракта в «Крокусе» с украинскими националистами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщили, что в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям нападения значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.

Также СК установил еще одного подозреваемого, участвующего в схеме финансирования теракта в «Крокус сити холле».