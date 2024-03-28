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Рязанские врачи прооперировали женщину с выпадением внутренних половых органов
Ранее рязанка проходила лечение от онкозаболевания, что и спровоцировало патологию.

Врачи рязанского Перинатального центра прооперировали 60-летнюю женщину с выпадением внутренних половых органов. Об этом сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Пациентка обратилась в центр в феврале 2024 года. Она жаловалась на ощущение инородного тела в области промежности, сопровождающееся выраженной болью при ходьбе.

При осмотре у пациентки диагностировали выпадение внутренних половых органов, а боль была связана с постоянной их травматизацией. По словам женщины, патология приводила к снижению трудоспособности, нарушала обычный образ жизни, влияла на ее психоэмоциональное состояние.

Женщина обращалась в различные российские медучреждения, однако по разным причинам ей не проводили лечение. Ситуация осложнялась тем, что пять лет назад пациентке провели гинекологическую операцию из-за онкозаболевания. После этого ей проводили длительные курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Операция прошла по собственной методике главного врача учреждения Олега Шалаева.

«Сложность операции в данной ситуации заключается в том, что после ранее проведенного комбинированного лечения и в совокупности с возрастными изменениями увеличивается риск осложнений, связанных с самой операцией, а также с послеоперационным периодом, что являлось причиной отказа другими специалистами в ее лечении», — прокомментировал Олег Шалаев. Его методик позволила восстановить нарушенную анатомию внутренних половых органов.

После операции прошло более 1,5 месяца. По словам главврача медучреждения, «эффект операции обнадеживает».