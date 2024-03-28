Рязанские полицейские уличили москвичку в мошенничестве при получении пособия

Речь идет о «чернобыльских» выплатах. Ради них женщина зарегистрировалась в Михайловском районе.

Москвичку, зарегистрировавшуюся в Михайловском районе, заподозрили в мошенничестве при получении «чернобыльских» выплат. Об этом сообщило УМВД по Рязанской области.

Участковый установил, что 35-летняя женщина в январе 2022 года зарегистрировалась в одном из сел в Михайловском районе. Населенный пункт входил в перечень мест, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. В связи с этим женщине и ее двум детям назначили ежемесячную соцвыплату. Фактически же, как выяснил полицейский, семья жила в Москве.

Женщина неправомерно получила из бюджета 67 561 рубль.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.