Рязанке Александре Чепурновой исполнился 101 год

С днем рождения ветерана труда поздравили представители управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи мэрии. Рязанке вручили ценный подарок, открытку от президента России Владимира Путина и цветы.

Рязанке Александре Чепурновой исполнился 101 год. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С днем рождения ветерана труда поздравили представители управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи мэрии. Рязанке вручили ценный подарок, открытку от президента России Владимира Путина и цветы.

Александра Чепурнова родилась в деревне Гремучка Тамбовской области. Она окончила семилетнюю школу, работала в колхозе. Во время Великой Отечественной войны она копала окопы.

В 2006 году Чепурнова переехала в Рязань к дочери. Также у пожилой женщины есть внучка, правнук и правнучка.