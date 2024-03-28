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Рязанцу дали условный срок за неправомерный оборот более 10 млн рублей
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Рязанцу дали условный срок за неправомерный оборот более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2021 году 50-летний рязанец, не имея намерения и финансовой возможности заниматься предпринимательской деятельностью, за обещанное денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал юридическое лицо. Для этого мужчина открыл расчетные счета в банках Рязани.

Получив электронные средства платежа, он незаконно передал их неизвестному, что повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот свыше 10 млн. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.