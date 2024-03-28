Рязанца осудят за серию краж и фиктивную регистрацию мигрантов

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Рязанца осудят за серию краж и фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, безработный 42-летний рязанец крал из магазинов продукты в период с февраля по август 2023.

Кроме того, в 2023 году мужчина осуществил два эпизода фиктивной регистрации в своей квартире в доме по улице Советской Армии нескольких граждан стран Средней Азии, которые фактически по данному адресу никогда не проживали.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.