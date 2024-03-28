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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями
Центробанк заметил, что налоговая не рассылает такие сообщения онлайн.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

Отмечается, что злоумышленники присылают на электронную почту письмо со ссылкой якобы для сдачи налоговой декларации. При нажатии на нее просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты.

Центробанк заметил, что налоговая не рассылает такие сообщения онлайн.