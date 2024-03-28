Россельхознадор нашел нарушения на четырех скотобойнях Рязанской области

Пункты расположены на территориях Сасовского, Рыбновского и Рязанского районов.

Управление Россельхознадора по Рязанской области провело проверки на четырех убойных пунктах региона. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Пункты расположены на территориях Сасовского, Рыбновского и Рязанского районов. Cпециалисты обнаружили многочисленные нарушения требований ветеринарного законодательства по сбору и утилизации биологических отходов, а также технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС:

при осуществлении производства пищевой продукции на предприятиях не были внедрены и (или) не поддерживались в установленном порядке процедуры, основанные на принципах ХАССП;

выпускаемая в обращение продукция убоя не подвергалась лабораторным исследованиям в полном объеме;

нарушена периодичность контроля за вырабатываемыми и выпускаемыми в обращение продуктами убоя;

отсутствовали документы, подтверждающие безопасность воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции;

в процессе убоя использовалось ржавое оборудование и инвентарь.

На ИП и юрлиц составили административные материалы. Общая сумма штрафов составила свыше 200 тысяч рублей.