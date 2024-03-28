Роскомнадзор: нет необходимости в ограничении работы Telegram в России

Отмечается, что у ведомства есть техническая возможностью заблокировать мессенджер на 80%.

Нет необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает пресс-служба Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), пишет ТАСС.

«Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что у ведомства есть техническая возможностью заблокировать Telegram на 80%. Но оно пока не идет и на этот шаг.