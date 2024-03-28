Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО

Об этом он сказал во время встречи с военными летчиками в Торжке.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Об этом сообщило РИА Новости .

«В 2022 году США истратили (на военные расходы — ред.), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда… Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — сказал глава государства. Он беседовал с военными летчиками во время рабочей поездки в Торжок.