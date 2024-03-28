Подоляк заявил о стагнации ВСУ

По его словам, войска пребывают в стагнации из-за нехватки ресурсов.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о стагнации ВСУ. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте украинского издания NV.

По его словам, у Киева пока не хватает возможностей для «эффективных наступательных действий». Также Подоляк заявил, что назначение секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко призвано усилить аналитическую составляющую из-за того, что Украина «находится в стагнации».

«Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне», — сказал советник главы офиса президента Украины.