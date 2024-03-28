Певец Сергей Лазарев сообщил о приостановке гастролей

Артист заявил о небольшой паузе, чтобы отдохнуть и прийти в себя.

Певец Сергей Лазарев сообщил о приостановке гастролей. Об этом пишет «Российская газета».

Артист заявил о небольшой паузе, чтобы отдохнуть и прийти в себя.

Кроме того, певец связал свое состояние с приближающимся днем рождения.

«Да, это связано с днем рождения. Зная свой мандраж, стараюсь ничего не ставить в праздничный, деньрожденческий месяц. Поэтому у меня сейчас тотальная пауза. Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый, 41-й год», -поделился Лазарев.